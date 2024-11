Sanremo (Imperia) – E’ allarme furti nelle abitazioni dopo i numerosi episodi segnalati nelle ultime settimane nella zona e con l’episodio avvenuto con addirittura il proprietario di casa presente nell’abitazione.

L’uomo ha raccontato di aver sentito la porta di casa che si apriva dall’esterno e che sono “spuntate” due donne che, rimaste sorprese per la sua presenza, hanno fatto a tempo a dire di essere venute “per ritirare la biancheria sporca” prima di allontanarsi in tutta fretta tra mille scuse.

La persona è rimasta choccata ma poi ha chiamato rapidamente il 112 facendo scattare l’allarme ma delle due donne non è stata trovata traccia, probabilmente avevano dei complici che le attendevano in auto.

Secondo quanto ricostruito, le due giovani avrebbero utilizzato l’ormai tristemente famosa “chiave bulgara” che permette di imitare la vera chiave, anche delle porte blindate di fascia medio-bassa, sino a far scattare la serratura.

Le segnalazioni parlano di due persone che circolano con un grosso sacco bianco che probabilmente nasconde gli “attrezzi da lavoro” o viene usato per nascondere la refurtiva.

Gli esperti segnalano che le serrature delle porte possono essere sostituite con modelli “a prova di chiave bulgara” e di non lasciare la chiave originale nella serratura per non agevolare ancora di più i ladri che sono in grado di “farla girare” aprendo la porta.