Genova – Due cantieri nel giro di circa mezzo chilometro che hanno fatto sparire cinquanta parcheggi, creando non pochi problemi soprattutto ai tanti residenti della zona. E’ quanto accaduto in corso Europa, all’altezza del quartiere di Quinto al Mare, a partire dallo scorso 17 giugno.

Quel giorno, infatti, il cedimento del marciapiede coinvolse una donna e la sua nipotina che stavano transitando di lì, fortunatamente senza gravi conseguenze. Oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, sul posto giunsero le forze dell’ordine che transennarono la zona coinvolta per metterla in sicurezza e per favorire l’intervento dei tecnici. A cinque mesi e mezzo dall’accaduto, i lavori sarebbero finalmente pronti a partire. Se ne occuperà Aster. Questi dovrebbero portare alla chiusura di una delle due corsie che viaggiano verso levante, con potenziali disagi al traffico nei prossimi mesi. La fine dei lavori è prevista il prossimo 28 febbraio.

A cinquecento metri dal tratto ceduto, sempre lungo la carreggiata che viaggia in direzione Nervi, nelle settimane successive è stato transennato un altro tratto di marciapiede. Anche in questo caso, i parcheggi momentaneamente spariti sono una trentina.

Monta così la rabbia dei residenti, che da settimane faticano a trovare parcheggio soprattutto nei fine settimana di bel tempo e in prossimità della giornata di martedì, giorno in cui nella zona della stazione di Quinto si tiene il mercato. Sono decine le segnalazioni e i commenti di protesta che si moltiplicano anche sui social.