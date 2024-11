Genova – Ha visto un uomo che era salito sulle impalcature del Ponte Monumentale, con il chiaro intento di gettarsi di sotto, e subito si è lanciato al suo salvataggio. E’ un ragazzo di origini egiziane di 21 anni, residente a Marassi ed è un esperto di ponteggi, settore nel quale lavora, il giovane che ieri è intervenuto con grande sangue freddo e altruismo per salvare l’uomo che si era arrampicato sulla struttura e minacciava di gettarsi di sotto.

Il ragazzo stava passeggiando in via XX settembre quando ha visto la persona sui ponteggi e la folla che si radunava nelle vicinanze, cercando di dissuaderlo dal tragico gesto.

Il ragazzo non ci ha pensato un attimo e con poche rapide mosse è salito su quei ponteggi che per lui non conoscono segreti visto che lavora proprio in quel settore.

In breve ha raggiunto l’uomo, ha iniziato a parlarci e poi lo ha in qualche modo “bloccato” mettendolo in salvo in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco che erano già in arrivo.

Quando l’aspirante suicida – un uomo con una grave forma di depressione – è stato messo al sicuro, il suo soccorritore ha cercato di evitare il clamore e si è solo assicurato che l’uomo appena salvato stesse bene e che fosse accudito del personale dell’ambulanza intervenuta.

“Non sono un eroe – ha detto subito il ragazzo – ho solo fatto quello che andava fatto”

Ora, però, le tante persone presenti, e che sono rimaste con il fiato sospeso, vorrebbero che il ragazzo venisse comunque premiato per il suo gesto di altruismo, anche per combattere luoghi comuni e certa propaganda “contro gli stranieri”.