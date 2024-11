Una timida rimonta anticiclonica sul Mar Mediterraneo porterà maggiore stabilità sulla Liguria seppur con l’arrivo di correnti umide da sud che porteranno a qualche debole precipitazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 Novembre 2024

L’instaurarsi di un flusso meridionale determina un aumento dell’umidità sul Mar Ligure, con conseguente formazione di nubi basse che potranno dar luogo a deboli rovesci sul settore centro-orientale costiero specialmente in mattinata.

Nel pomeriggio graduale esaurimento dei rovesci, in un contesto comunque nuvoloso o molto nuvoloso.

Situazione differente a Ponente, dove le schiarite saranno più accentuate già dal mattino.

Venti inizialmente deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione a quelli meridionali nel corso della mattinata.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso in serata a Ponente.

Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento nell’entroterra, in calo a Levante, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +8/+14°C e massime tra +14/+16°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+8°C e massime tra +8/+14°C