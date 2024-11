Genova – Addio GameStop, arriva GameLife. Solo fake news quelle che riguardano i 4 punti vendita genovesi del celebre marchio, conosciutissimo dagli appassionati di videogiochi. I negozi non chiuderanno affatto ed anzi si preparano ad una nuova vita.

Nei giorni scorsi si è diffusa la fake news della chiusura della catena che a Genova ha ben quattro punti vendita, per la maggior parte nei centri commerciali della città (Mirto, Fiumara e Acquilone) ma, in realtà il marchio e i punti vendita sono stati acquisiti dalla società GameLife che opera sempre nel settore della vendita dei videogiochi e che si appresta a “cambiare” le insegne e a modificare alcune linee di vendita ma, sostanzialmente non ha intenzione di chiudere proprio nulla.

L’accordo societario è stato siglato lo scorso 8 novembre con l’operazione che ha visto GameLife acquisire GameStop.

Secondo i bene informati i punti vendita di tutta Italia dovrebbero mantenere insegne e vetri pressoché uguali per i prossimi sei mesi e poi, gradualmente, essere trasformati nei “nuovi” punti vendita.

Certamente potranno esserci criticità per il personale e per il rinnovo delle modalità di vendita o anche per le scelte fatte dal nuovo acquirente su tipologia di vendita e merce ma i negozi non sono destinati a chiudere come invece qualcuno ha scritto.

Certamente nessuno nega le difficoltà vissute negli ultimi tempi dalla catena di vendita di videogiochi più famosa in Italia e certamente la concorrenza della distribuzione online o anche solo della possibilità di giocare in rete senza acquistare consolle sta dando duri colpi al settore ma la situazione potrebbe essere recuperabile modificando le modalità di vendita o la merce fisicamente scelta per la vendita.