Genova – Sarebbe già stato individuato e denunciato lo studente accusato di aver spruzzato uno spray al peperoncino nel corridoio ed in una classe del Liceo Vittorio Emanuele / Ruffini di largo Zecca.

La bravata, su cui indagano le forze dell’ordine per chiarire meglio le motivazioni – è costata un principio di intossicazione e forti irritazioni alle vie respiratorie ed agli occhi ad almeno cinque studentesse.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio nei locali dell’istituto in pieno centro cittadino e subito sono stati allertati i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine.

Mentre il personale sanitario prestava soccorso alle ragazze intossicate dallo spray al peperoncino, i carabinieri sono velocemente risaliti allo studente che sarebbe l’autore del gesto e che dovrà spiegare perché abbia usato la sostanza urticante in un locale chiuso.

Il giovane verrà denunciato ma ora rischia anche pesantissime sanzioni da parte della scuola.