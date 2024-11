Sono previsti disagi anche in Liguria per lo sciopero generale indetto dai sindacati per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre, per i settori dei trasporti pubblici locali, della scuola e della sanità. Disagi che si verificheranno anche se il previsto sciopero di 8 ore è stato ridotto a 4 per l’intervento del Ministero dei Trasporti di Matteo Salvini.

Verranno tutelate le fasce di garanzia e le emergenze ma la giornata rischia di essere “complessa” per chi viaggia su autobus, treni e pullman, per chi ha figli che vanno a scuola e per chi ha prenotato per oggi visite mediche o esami non urgenti e rischia di non riuscire a farli.

Non dovrebbero esserci invece problemi per i treni visto che il comparto ha già scioperato la scorsa settimana mentre non si escludono problemi per i voli aerei.

Più gradito lo sciopero dei lavoratori delle Autostrade che potrebbe dar vita alla apertura dei caselli senza la necessità di pagare per il viaggio.