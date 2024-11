Ventimiglia (Imperia) – E’ stata trovata ormai cadavere la donna di 64 anni scomparsa nei giorni scorsi da Cuneo, in Piemonte e cercata a lungo con elicottero e squadre di ricerca a terra dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto in fondo ad un dirupo poco distante dal valico di frontiera con la Francia di Ponte San Luigi. Una zona molto impervia che la donna probabilmente conosceva considerato che pur residente in Piemonte, era nata proprio nella zona di Ventimiglia.

Nei giorni scorsi era stato dato l’allarme per la scomparsa della donna e la macchina di proprietà della scomparsa era stata trovata quasi subito proprio nella zona dove poi è stato trovato il cadavere.

Nella vettura era già stato trovato un messaggio che aveva allarmato molto amici e parenti che speravano di ritrovarla ancora in vita.

Su un foglietto, infatti, è stata trovata la scritta “voglio essere sepolta nel cimitero di Latte” – una frazione della zona.

Oggi il tragico epilogo della vicenda e le ricerche si sono concluse con il recupero del corpo che è ora a disposizione del magistrato che probabilmente disporrà l’esame dell’autopsia per accertare le cause del decesso ed escludere eventuali violenze.