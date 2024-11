Diano Marina (Imperia) – Dovrà pagare una multa di 5mila euro e risarcire tutti i danni provocati di tasca sua il 30enne imperiese che, in sella ad uno scooter, ha causato un incidente.

Le forze dell’ordine intervenute hanno sottoposto il giovane al test per rilevare la presenza di alcol e lo hanno trovato con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito per legge. Inoltre il giovane non sembra aver conseguito la patente di guida necessaria per condurre il mezzo a due ruote su cui viaggiava ed è scattata anche la sanzione per guida senza patente.

In totale dovrà pagare una multa pari a 5mila euro ma le “soprese” potrebbero non essere finite visto che le clausole assicurative possono prevedere che sia il conducente non in regola con le norme e i comportamenti a dover pagare, di tasca propria o in concorso con l’assicurazione, i danni causati e subiti.