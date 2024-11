Genova – Asfalto viscido e rischio cadute in corso Europa per motociclisti e scooter. L’allarme è stato diffuso dalla polizia locale che avverte che, direzione Nervi, nella zona di Quinto e Via Oberdan è presente una sostanza oleosa sull’asfalto della carreggiata e si teme che possa causare incidenti e pericolose cadute.

In attesa di capire come mai questo genere di emergenze sia sempre più diffusa in città, sono in arrivo gli operai comunali per spargere speciali sostanze assorbenti.