Genova – In tenda, al freddo e sotto le raffiche di vento, sulla spiaggia di Boccadasse.

Grande curiosità, specie sui social, per la tenda apparsa nella notte sul tratto di spiaggia più iconico e fotografato della città.

Il piccolo riparo, una tenda da due-tre persone al massimo, è stata notata dai residenti e dai pochissimi passanti che hanno sfidato il freddo e il vento fortissimo per uno sguardo notturno al magico borgo dei pescatori.

Secondo i rumors, qualcuno, all’interno, ha trascorso qualche ora “di allegria” ma poi, forse per il freddo o per il vento che minacciava di portare via tutto, o, ancora, esaurita “l’allegria”, ha deciso che era meglio spostarsi altrove o tornare a casa interrompendo il fine settimana alternativo.

Restano le poche immagini dell’evento e la curiosità di chi, passando, si è domandato chi abbia scelto una serata invernale e fredda per un campeggio così particolare.