Genova – I semafori della zona di via Gramsci e di Caricamento sono in tilt. A segnalarlo, nella notte, un messaggio della polizia locale che avvisa automobilisti e motociclisti che nella zona di via Gramsci, sottopasso di Caricamento in direzione levante e carreggiata piazza Caricamento in direzione ponente all’altezza Via Ponte Calvi, i semafori sono spenti o segnalano solo la luce gialla ed occorre pertanto prestare la massima attenzione.