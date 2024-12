Le correnti fredde di origine artica continuano ad interessare la Liguria per via della goccia fredda posizionata tra Adriatico e Balcani e portano il calo termico,

All’inizio della prossima settimana si assisterà invece ad una rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, accompagnate da un progressivo aumento della copertura nuvolosa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 1 Dicembre 2024

Al mattino della nuvolosità bassa interesserà i versanti padani centro-occidentali; invece, sul resto della regione i cieli si presenteranno pressoché sereni.

Dalle ore centrali, e fino al termine della giornata, soleggiato sull’intera regione, da segnalare solamente il passaggio di qualche sottile velatura.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o poco mosso sotto-costa, fino a mosso sul Golfo.

Temperature minime in calo, specie nelle zone interne. Massime in generale aumento.

Sulla costa temperature minime tra +5/+12°C e massime tra +13/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -5°C/+4°C e massime tra +8/+13°C