Sanremo (Imperia) – Anche il cantante genovese Olly sarà sul palco del Teatro Ariston in gara per l’edizione 2025 della 75ª edizione del Festival di Sanremo

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston nel 2023 in gara con il brano Polvere, questo ritorno è il coronamento di un periodo ricco di traguardi conquistati per il giovane cantautore genovese.

A ottobre ha pubblicato il suo album Tutta vita, un disco “che racconta i nostri ultimi due anni di noi”, dalle sue esperienze personali a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che sono entrate nella sua vita fino ad oggi. Con Tutta vita Olly ha debuttato direttamente al numero 1 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5.

L’album contiene 3 brani attualmente in Top20 della classifica singoli FIMI/Gfk: Scarabocchi, Devastante e Per due come noi con Angelina Mango, singolo che ha dominato la classifica singoli per sette settimane consecutive, dopo aver raggiunto anche il #1 della classifica radio Earone, restando stabile per 8 settimane consecutive in Top 10.

Olly ha da poco annunciato una nuova “prima volta” che lo vedrà calcare i palchi dei palazzetti ad ottobre. Il cantautore infatti si esibirà live nei palazzetti italiani con il suo TUTTA VITA Tour 2025: cinque appuntamenti speciali che vedranno Olly sui palchi dei palazzetti. In sole 24 ore è già sold out la prima data di Genova che per l’occasione raddoppia il 5 ottobre, il tour proseguirà poi a Milano (Unipol Forum – 10 ottobre), Roma ( Palazzo dello sport – 15 ottobre ) e, infine, Napoli (Palapartenope – 17 ottobre). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili da ora.

Attualmente Olly sta portando la sua energia e la sua musica in giro per l’Italia con il suo LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025, che conta già 24 date completamente sold out.