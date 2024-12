Finale Ligure (Savona) – E’ stata riaperta la strada statale Aurelia chiusa questa mattina, intorno alle 8, a seguito di un grave incidente stradale nel tratto tra Finale e Borgio Verezzi.

Per cause ancora da accertare un camion della spazzatura ha perso il controllo ribaltandosi su un lato andando a colpire una vettura ed uno scooter.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e le ambulanze inviate dal 118 e che hanno soccorso e trasferito in ospedale tre persone che hanno riportato ferite nell’incidente.

Terminate le operazioni di soccorso e di bonifica, i mezzi incidentati sono stati rimossi e la strada riaperta.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le motivazioni che hanno causato il ribaltamento del mezzo pesante.