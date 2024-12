Genova – Anche questa settimana saranno 4 le chiusure anticipate della Metropolitana di AMT a causa di lavori. Ancora disagi per chi usa il trasporto pubblico con la nuova chiusura anticipata della Metro nelle serate di oggi, lunedì dicembre, di domani, martedì 3 dicembre ed ancora mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo) che però allunga moltissimo i tempi di percorrenza e riduce il numero delle corse a disposizione degli utenti.

Le nuove chiusure anticipate, praticamente costanti, ogni settimana, da mesi, vengono pianificate per il rinnovo dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’installazione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.