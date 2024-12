Liguria – Disagi e preoccupazione anche nella nostra regione per il malfunzionamento della App della Banca Intesa – San Paolo che risulta in “down” da questa mattina.

Moltissime le segnalazioni di clienti che non riescono ad effettuare operazioni nella giornata in cui viene pagata la cedolare secca sugli affitti e molto altro ancora.

Chi tenta di collegarsi alla Banca con la App dedicata non riesce a superare l’identificazione con il Pin e viene “rimbalzato” con l’invito a riprovare più tardi.

Nei giorni scorsi era andata in tilt la rete dei Bancomat e delle carte di Credito di alcuni istituti bancari in un momento piuttosto delicato per l’economia nazionale nella settimana del Black Friday che spinge molto i consumi e gli acquisti. In quel caso si è poi scoperto che, a causare il disservizio, durato alcuni giorni, era stato uno scavo di un cantiere che aveva tranciato con una ruspa i cavi in fibra di vetro, che consentono le comunicazioni web ed internet di alcune società legate appunto ai servizi bancari.

L’incidente, avvenuto in Francia, aveva causato disagi soprattutto ai clienti degli istituti bancari collegati ai colossi francesi.

Tra le segnalazioni da confermare oggi, anche quella secondo cui non risulterebbero accreditate le pensioni dei correntisti.

Un problema più allarmante per i clienti e che ci si augura venga chiarito al più presto.

Intesa – San Paolo hanno fatto sapere che il problema è in corso di risoluzione e che non sembra collegato con gli altri registrati nelle ultime settimane.

notizia in aggiornamento