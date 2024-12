Genova – Una coltellata o un colpo inferto con un oggetto appuntito, alla spalla. E’ quanto avvenuto ad un 49enne che si trovava in via Porta dei Vacca, nel centro storico genovese, soccorso prima da alcuni passanti e poi dall’ambulanza inviata velocemente dal 118. Misteriosa aggressione nella parte antca della città dove si è registrato l’ennesimo episodio di criminalità che da tempo sta vivendo una nuova recrudescenza apparentemente inarrestabile.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, prima della coltellata alla spalla, stesse discutendo animatamente con una persona ma non è chiaro se il responsabile dell’aggressione sia lo stesso della discussione o qualcuno intervenuto in seguito, magari per “punizione”.

L’uomo ha avvertito un forte dolore alla spalla ed ha iniziato a perdere sangue.

I passanti hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato l’ambulanza.

Il ferito è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Galliera.

Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo.

Indagini in corso per ricostruire le circostanze dell’aggressione e assicurare il responsabile alla Giustizia.