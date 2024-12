Genova – Ancora disagi per gli utenti della Funicolare Sant’Anna che risulta chiusa, da ieri notte per manutenzione e resterà ferma per lavori sino alle 19 di venerdì 6 dicembre.

Il servizio sarà quindi interrotto per alcuni giorni causando ovvi disagi per chi la utilizza per spostarsi velocemente tra la zona di Castelletto e il centro cittadino.