Genova – Il Comune accoglie le richieste delle famiglie del quartiere Lagaccio e l’Istituto comprensivo della zona non verrà smembrato.

È passata all’unanimità in consiglio comunale la mozione presentata dal Partito Democratico (prima firmataria la consigliera Donatella Alfonso) con la quale si sollecita l’amministrazione comunale – d’intesa con Regione, Città metropolitana e Direzione scolastica regionale – a non procedere con lo smembramento dell’IC Lagaccio come previsto dal piano di ridimensionamento scolastico.

“La legge sul dimensionamento scolastico era stata applicata alla cieca, senza una reale analisi del contesto territoriale, dell’utenza e dei percorsi di rete sviluppati negli anni,” dichiara la consigliera Alfonso, proponente della mozione. “Ci siamo trovati di fronte a una politica scolastica che ignora il valore della continuità didattica e le esigenze delle famiglie, frammentando ulteriormente un territorio già segnato da difficoltà sociali.”

“Grave è stata anche la totale assenza di indirizzo da parte della città metropolitana di Genova: il sindaco Marco Bucci non ha assunto alcuna posizione su questo piano di dimensionamento, lasciando il Consiglio Regionale senza indicazioni e permettendo l’approvazione di un progetto privo di considerazioni strategiche e territoriali”

“Questa ondata di accorpamenti è l’ennesima dimostrazione di come la destra, che a livello nazionale riduce ulteriormente la spesa destinata all’istruzione in un paese in cui questa è già fra le più basse d’Europa in rapporto al PIL, veda la scuola pubblica non come un investimento sul futuro, ma come un costo da ridurre. Oggi abbiamo ribadito che le scuole non possono essere trattate come numeri su un bilancio, ma devono essere luoghi di crescita, coesione e opportunità per il territorio e per le nuove generazioni”

“Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di intervenire presso la Regione Liguria e la Direzione Scolastica Regionale per bloccare il progetto di smembramento e, nel caso non fosse possibile preservare l’autonomia dell’IC Lagaccio, sostenere l’accorpamento con l’IC Oregina, come richiesto dalle famiglie, dai docenti e dalle associazioni del territorio. La mozione è passata all’unanimità, vigileremo quindi sugli sviluppi della vicenda affinché gli impegni presi dall’amministrazione oggi in aula vengano mantenuti” conclude Alfonso.