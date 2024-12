L’anticiclone torna a rafforzarsi e a proteggere l’Europa occidentale e in Liguria sono previste correnti di origine settentrionale, più fredde ma in un contesto stabile ed in prevalenza soleggiato, specie tra la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre e domani, giovedì 5 dicembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 4 Dicembre 2024

Al mattino nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con solo qualche locale annuvolamento più compatto, lungo la fascia costiera, specie nelle prime ore.

Dal primo pomeriggio ampi spazi soleggiati anche nelle zone interne, con i cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Verso sera ritornerà qualche nube bassa sui versanti padani.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti tra Genova e Capo Mele e sulle aree esposte dell’entroterra del levante.

Nel pomeriggio temporanea rotazione a sud sull’imperiese.

Mare stirato o mosso sotto-costa del bacino centro-occidentale, fino a molto mosso al largo. Da mosso a poco mosso a levante.

Temperature minime in generale calo. Massime stazionarie od in leggero aumento a levante, in diminuzione altrove.

Sulla costa temperature minime tra +5/+11°C e massime tra +11/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +5/+11°C