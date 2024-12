Cogoleto (Genova) – Sono finiti nei guai due giovani di appena 20 anni, che hanno forzato un posto di blocco dei Carabinieri e hanno terminato la loro fuga schiantandosi contro un muro.

E’ accaduto nella notte a Cogoleto, con la vettura che non si è fermata all’alt dei militari e che ha proseguito nella sua corsa. Subito dopo, però, il conducente ha perso il controllo dei veicolo ed è andato a sbattere contro un muro. I due sono stati immediatamente raggiunti dai Carabinieri, che li hanno fermati.

All’interno della macchina è stata trovata una bassa quantità di hashish ed è quindi scattata la segnalazione per uso personale. Inoltre, il conducente è stato sanzionato per aver forzato il blocco e sottoposto ad un esame tossicologico, del quale si attende ancora l’esito. Fortunatamente, i due non sono rimasti feriti nello schianto.