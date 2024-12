Il campo di alta pressione presente sulla Penisola iberica si rafforza ancora garantendo al Nord Italia ed alla Liguria ancora tempo stabile per oggi, giovedì 5 dicembre e per domani prima di un peggioramento atteso nel weekend su tutta l’Europa centrale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 5 Dicembre 2024

Giornata prevalentemente soleggiata, con velature in transito nel pomeriggio soprattutto sul centro-ponente. Da segnalare qualche nube bassa in mattinata e possibilità di locali banchi di nebbia sui versanti padani centrali.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti agli sbocchi vallivi tra Savonese e Genovesato.

Nel pomeriggio temporanea rotazione a Libeccio sull’imperiese.

Mare stirato sotto costa, tra poco mosso e mosso al largo.

Temperature minime in generale calo. Massime stazionarie o in leggero calo.

Sulla costa temperature minime tra +5/+11°Ce massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +3/+9°C