Chiavari (Genova) – E’ stato un inizio di giornata difficile quello vissuto da centinaia di pendolari lungo la linea ferroviaria tra Genova e La Spezia, a causa di un guasto che si è verificato nelle prime ore della mattinata.

Il malfunzionamento alla linea è accaduto nel tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante e ha interessato la circolazione in direzione La Spezia. Ritardi per i treni ad Alta Velocità, per gli Intercity e anche per i convogli regionali.

Sul posto sono intervenuti i tecnici, che hanno risolto il malfunzionamento intorno alle ore 9:00. A quel punto la circolazione è pian piano ritornata alla normalità.