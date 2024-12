Genova – Due uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati dalla Polizia Locale a seguito di un furto di vestiti che è avvenuto alla fine di novembre all’interno del centro commerciale della Fiumara. Si tratta di un 33enne e di un 40enne, entrambi con precedenti di vario genere.

I due sono stati ritenuti responsabili di un furto di vestiti per un valore di poco inferiore ai 300 euro, avvenuto in un negozio della Fiumara. Rintracciati dagli agenti, sono stati trovati ancora in possesso della refurtiva.

Nei loro confronti è scattato l’arresto.