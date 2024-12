Genova – Una raffica di incidenti con pedoni coinvolti e feriti ha caratterizzato l’avvio di questa giornata sulle vie della città. Prosegue quindi la sequenza davvero allarmante di incidenti che vedono coinvolti e vittime i pedoni che attraversano la strada.

Tra le 7 e le 8, infatti, sono ben quattro gli incidenti registrati nel territorio genovese ed altrettante le persone ferite in modo più o meno grave.

Il primo incidente si è verificato in via Assarotti, a Castelletto, dove un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada ed è stato soccorso dai passanti e dall’ambulanza del 118 che lo ha poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Poco dopo una persona è stata travolta in via Dino Col a Sampierdarena. Si tratterebbe di una ragazza studentessa delle scuole superiori, minorenne.

La ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini di Quarto ed anche in questo caso risulta un investimento di pedone.

Un terzo incidente, con due persone ferite, è avvenuto a Pegli, in piazza Ponchielli dove il 118 ha inviato due ambulanze per soccorrere due diverse persone. Una è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi e l’altra all’ospedale Evangelico di Voltri, ex San Carlo.

Tutte le persone ricoverate non risultano in pericolo di morte ma alcune hanno ferite serie.

In corso per tutti gli incidenti le ricostruzioni del personale della polizia locale, sezione Infortunistica.

Resta lo sconcerto per l’escalation di incidenti di questo tipo in una città che, anche quest’anno, si appresta a superare il record di multe dell’anno precedente e dove semafori intelligenti e telecamere non sembrano aver risolto i problemi di sicurezza dei pedoni.