Genova – La catena di agenzie di servizi funebri Taffo apre una nuova sede a Sestri Ponente ed invita i genosesi all’inaugurazione con la consueta ironia.

Appuntamento il 12 dicembre, dalle 15:30 in poi, in Piazza dei Micone 4.

In linea con la tradizionale comunicazione “ironica”, gli organizzatori promettono che, ad attendere gli ospiti, ci saranno “gadget di cattivo gusto” e un rinfresco all’ultima moda.

Alla vista della campagna pubblicitaria, però, più di uno ha storto il naso per la frase che accompagna il manifesto.

Quel “non mancare, per ora” e quel “non mancare, altrimenti ci tocca lavorare” sono sembrati un pò eccessivi, anche per l’ironia che contraddistingue da sempre la pubblicità e la comunicazione di Taffo.