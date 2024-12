Genova – Le ultime previsioni meteo annunciano un weekend dell’immacolata con all’insegna del maltempo e del freddo sulla Liguria, con un rapido aumento delle nuvole e un nuovo crollo delle temperature che potrebbe portare al ritorno della neve, specie sulle alture e nell’entroterra.

Le previsioni sono ancora soggette a verifica, e domani è attesa un a valutazione più precisa ma la presenza di un minimo depressionario sulle isole britanniche e un minimo secondario sul Mar Ligure, in approfondimento durante la notte fanno supporre che la bassa pressione determinerà un richiamo di venti, prevalentemente da nord est, che avranno effetti diversi a seconda del suo esatto posizionamento.

Oggi la giornata continuerà con pioggia impercettibile e macaja, alternata a qualche sporadica e temporanea schiarita; dal pomeriggio venti rafficati da nord-est su centro-levante ed estremo ponente, mare fino a molto mosso.

Domani, sabato 7 dicembre, dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse sul centro-levante, con ulteriore rinforzo di venti da nord-est e crollo delle temperature a partire dalle ore serali, con minime diffusamente sottozero. Nell’entroterra la pioggia si trasformerà in neve fra sabato e domenica, più probabile fra la valle Stura e la val d’Aveto, con possibile interessamento delle autostrade, in particolare A26 e A7.

I venti saranno di burrasca fino sulla costa su B e parte orientale di A, mare agitato con periodo in allungamento.

Domani in tarda mattina verrà diramato l’aggiornamento relativo alla serata e al resto del weekend in cui è opportuno rimanere informati sull’evoluzione del tempo.