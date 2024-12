Aria più umida e calda proveniente dal mare sulla Liguria porta annuvolamenti sparsi, ma con basso rischio di pioggia. In arrivo però un peggioramento accompagnato dal freddo nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 Dicembre 2024

Nubi in aumento su tutta la regione con addensamenti bassi specie lungo la costa centro-orientale.

Cielo velato su Alpi Liguri, estremo Imperiese e versanti padani orientali.

Non si prevedono piogge a parte brevi e sporadici episodi di pioviggine.

Tra pomeriggio e sera diradamento delle nubi in costa, ma presenza di velature anche dense sempre senza conseguenze.

Venti da deboli a moderati da sud, in rotazione ad est in serata.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in aumento specie nei valori minimi.

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e massime tra +13/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +8/+11°C