Savona – Grave incidente, questa mattina, prima dell’alba, in via Aldo Moro. Una donna che viaggiava sul suo mezzo a due ruote ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un furgone parcheggiato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30 e la donna è stata soccorsa da passanti prima e dall’ambulanza inviata dal 118 poco tempo dopo.

La persona ferita è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale.

In corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.