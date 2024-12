Genova – Quella di oggi è stata l’ennesima mattinata di disagi e caos per centinaia di pendolari che hanno percorso in queste ore la linea ferroviaria tra Genova e Milano, a causa di due guasti che si sono verificati nel giro di poco tempo.

Il primo in ordine di tempo è accaduto a Certosa di Pavia, in Lombardia, e ha causato ritardi fino a 30 minuti ai convogli che viaggiavano in direzione nord.

Il secondo, invece, si è verificato poco più tardi nel tratto compreso tra Genova Piazza Principe e Mignanego. Anche in questo caso, molti treni hanno accumulato decine di minuti di ritardo. Come in precedenza, a rimanere coinvolti sono stati sia i treni Alta Velocità, sia gli Intercity e sia i Regionali.