Genova – L’allerta Gialla per neve scatterà alle 20 in Liguria ma i primi fiocchi iniziano a cadere nell’entroterra, nella zona di Busalla e di Masone coinvolgendo le Autostrade anche se, al momento, non si segnalano particolari difficoltà.

Fiocchi bianchi sull’Autostrada A7 Genova – Milano – nel tratto appenninico tra Busalla e Serravalle e sulla A26 Voltri Gravellona Toce, tra Masone e Ovada.

Al momento si circola normalmente, senza problemi, ma la polizia stradale raccomanda massima prudenza alla guida sia per il manto stradale reso viscido dalla pioggia che per il rischio di gelate improvvise con temperature al di sotto dello zero.

Obbligo di catene a bordo e velocità attenuate.

In caso di intensificazione delle precipitazioni nevose scatteranno i piani anti neve e anti ghiaccio con mezzi spazzaneve e spargisale e possibili limitazioni specie per mezzi di grosse dimensioni.

