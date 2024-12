Genova – Una missione istituzionale in Giappone in vista della partecipazione della Regione Liguria a Expo Osaka 2025. E’ rientrata la delegazione regionale che è volata alla volta di Tokyo e Nagoya per porre le basi di possibili collaborazioni dell’ecosistema ligure dell’alta tecnologia con incubatori di start up, centri di ricerca, associazioni industriali e università nipponiche.

La spedizione, a cui hanno preso parte anche rappresentanti di Filse e dell’ecosistema dell’innovazione RAISE (composto da IIT, CNR e Università di Genova), è stata organizzata da Regione Liguria, per il tramite di Liguria International, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per il Giappone.

“L’iniziativa contribuisce a promuovere l’innovazione tecnologica e le competenze liguri in un contesto internazionale – spiega il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Osaka nei giorni dell’Expo si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, dei loro progetti e dei loro modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali. È bene perciò farsi trovare pronti a questa sfida e questa missione è stata già un’occasione per condividere prospettive innovative e favorire scambi di conoscenze con le istituzioni giapponesi che saranno certamente utili in futuro”.

A Tokyo la delegazione regionale ha visitato l’Ambasciata Italiana e il Shibuya Start-up Support, un ecosistema innovativo dedicato alle startup e alla crescita imprenditoriale. A Nagoya, la missione ha incluso confronti con la Central Japan Economic Federation, incontri presso il Nagoya Innovator’s Garage e una visita all’incubatore dell’Università di Nagoya, focalizzati sulla collaborazione tra accademia e industria per favorire lo sviluppo di progetti innovativi. La giornata conclusiva a Tokyo ha visto la rappresentanza regionale impegnata in discussioni con la Japan Finance Corporation, incentrate sul sostegno finanziario alle PMI, e con il Consorzio AIRC, leader nella ricerca sull’intelligenza artificiale. Gli incontri si sono conclusi al Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, dove sono state esplorate opportunità di innovazione per le imprese.