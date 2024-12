Genova – E’ entrato in un ristorante di vico della Neve, nel centro storico genovese e dopo aver preso di mira uno zainetto di una cliente, lo ha afferrato per poi fuggire di cora nel dedalo dei vicoli.

Non aveva fatto i conti con la tenacia della vittima il ragazzo di 16 anni che è stato inseguito tenacemente dalla donna, che nel frattempo aveva anche chiamato il 112 facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

Raggiunto il ragazzino, la donna ha cercato di farsi ridare lo zainetto e ne è nata una colluttazione terminata solo con l’arrivo dei militari che hanno subito fermato il baby ladro.

Raccolta la denuncia e restituita la refurtiva, i militari hanno portato il ladruncolo minorenne in una comunità alloggio dove attenderà la decisione del magistrato che segue il caso.