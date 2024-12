Genova – Ennesimo pedone falciato mentre attraversa la strada in città. Questa volta è successo in via Albaro, nell’omonimo quartiere genovese del levante.

Secondo le prime informazioni la persona stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da un mezzo a due ruote.

Centauro e pedone sono volati a terra riportando ferite fortunatamente non gravi ma la brutta caduta del pedone, che ha sbattuto la testa a terra, ha fatto scattare il ricovero per accertare eventuali danni più gravi.

Il motociclista ha invece rifiutato il trasferimento in ospedale e si è allontanato dopo aver fornito le generalità e la sua testimonianza alle forze dell’ordine intervenute.