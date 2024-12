Genova – Le proteste dei Cittadini hanno vinto e, almeno per ora, l’installazione delle antenne per la telefonia mobile prevista alla Vetta di Pegli si ferma.

Il Tar, Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha infatti accolto l’istanza di alcuni comitati e ha sospeso l’installazione di un ripetitore telefonico 5G in viale Modugno, alla Vetta di Pegli.

I Cittadini riuniti in comitato hanno vinto la prima battaglia contro il gestore della telefonia e contro chi, senza ascoltare le istanze e i desiderata di chi a Pegli ci vive, aveva autorizzato l’installazione o quantomeno non ne aveva impedito l’avvio.