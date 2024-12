Savona – Torna il Capodanno in piazza e si festeggia l’arrivo del nuovo anno con Ron ospite d’onore. La città si prepara ad accogliere un altro grande nome della musica italiana per il Grande Capodanno in piazza, che manterrà inoltre tutte le caratteristche che lo hanno

reso per molti versi unico nel suo genere.

“Sarà un appuntamento per tutte le età – spiega Elisa Di Padova, vicesindaco e Assessore agli Eventi – in modo da consentire a tutti, savonesi e turisti, di iniziare il nuovo anno nel modo migliore. Proseguiamo con una politca degli eventi che mira a rendere la nostra città attrattiva anchevdurante il periodo delle feste di fine anno e Ron è un grande nome nel panorama della musica italiana, ne ha scritto un pezzo di storia e siamo davvero molto

felici che, con le sue canzoni, possa essere il protagonista della grande festa in piazza che ci accompagnerà verso il 2025″.

“Chi sceglierà Savona e il suo territorio come meta – prosegue Di Padova – troverà una città

bella e accogliente. Il nostro Capodanno, oltre a dare l’opportunità di creare indotto per le realtà produttive della città come negozi, bar e ristoranti, ha per noi anche una forte valenza sociale. È uno spettacolo di grande livello offerto a chi, per scelta o possibilità, trascorrerà le feste in famiglia in città, ma è anche una splendida occasione per chi arriva da fuori e grazie al concerto avrà la possibilità di scoprire le nostre bellezze. Richiamerà pubblico da molte parti e sarà una grande festa con al centro Savona e la sua candidatura a Capitale della Cultura”.

Ron sarà il protagonista del concerto, parte centrale della serata, dal titolo “Come una freccia in fondo al cuore”. E’ uno degli artisti più importantidella musica cantautorale italiana e, con una band di cinque musicisti, eseguirà gran parte dei suoi successi, tra cui “Non abbiamo bisogno di parole”, “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, “Anima”, “Piazza grande” e alcuni brani tratti dal nuovo album “Sono un figlio”, celebrato da critica e pubblico.

Rosalino Cellamare, in arte Ron, vanta una carriera tra le più prestgiose della scena musicale italiana, con 26 album, otto partecipazioni al Festival di Sanremo (una vittoria nel 1996 con “Vorrei incontrarti fra cent’anni” in coppia con Tosca e un Premio della critica Mia Martini con “Almeno pensami” nel 2018), sette al Festivalbar con una vittoria (nel 1982 con “Anima”) e la firma su moltissimi successi per altri grandi artisti.

E’ stato tra i principali protagonis? di grandi even? della musica in Italia, tra cui il tour “Banana

Republic”, con Dalla e De Gregori nel 1979, che par?’ proprio dallo stadio Bacigalupo di Savona.

insieme in piazza Sisto IV, la

piazza del Comune di Savona”.

Il Grande Capodanno, presentato da Luca Gal?eri con Giacomo Aicardi, indizierà alle ore 22, verso

le 23 lascerà posto al concerto di Ron con una breve interruzione per il brindisi di mezzano>e e

andrà verso la no>e con la musica dei dj Fabie>o e Rudy e molte sorprese