Genova – Mezzo milione di euro per mettere in sicurezza la strada che collega via Romana di Voltri e piazzaGiò Montagna, nella zona di Crevari. Li ha stanziati il Comune di Genova che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, la Giunta ha approvato il progetto.

«Si tratta di lavori molto importanti che serviranno ad aumentare e migliorare la sicurezza della viabilità lungo la fondamentale arteria stradale di collegamento tra Voltri e l’abitato di Crevari» dichiara il vicesindaco Piciocchi. «L’intervento è molto atteso e richiesto dai residenti- commenta l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente – in particolare, è finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti a bordo strada, decisamente ammalorati, per garantire un’adeguata protezione in caso di urto dei veicoli. Contestualmente, sarà realizzato un percorso protetto per il flusso pedonale».

Il costo totale previsto dell’intervento è di 500.000 euro.