Genova – Via Cornigliano chiusa al transito veicolare, nell’omonimo quartiere del ponente genovese per il Mercatino di Natale e le sue bancarelle.

Il traffico è interrotto da piazza Savio fino all’ intersezione via San Giovanni d’Acri per consentire il posizionamento degli stand e dei banchi del tradizionale mercatino natalizio.

Prevista una viabilità alternativa: direzione levante Strada G. Rossa e via Bertolotti – direzione ponente via San G. D’Acri -Strada G. Rossa

Molte le proteste per la poca informazione data all’evento, anche nel quartiere