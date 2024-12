Aria fredda di origine artica investe il Nord Italia e la Liguria portando ad un forte calo delle temperature e la neve anche a bassa quota nel giorno dell’Immacolata. La saca di bassa pressione si sosta poi verso il meridione causando l’arrivo di una forte ventilazione settentrionale con ancora qualche precipitazione nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 8 Dicembre 2024

Nel primo mattino ancora nevicate fino a fondovalle sui versanti padani. Precipitazioni più deboli ed intermittenti sul versante marittimo, quota neve che si attesterà intorno ai 300-500 metri tra savonese e genovesato, ma non sono escluse locali intrusioni anche più in basso; fiocchi di neve oltre i 900-1200 metri altrove.

Nel corso della mattinata graduale esaurimento delle precipitazioni lungo la fascia costiera, fenomeni che, invece, continueranno fino al termine della giornata nelle aree interne, accompagnati da un progressivo rialzo della quota neve, con i fiocchi che continueranno a scendere oltre i 600-900 metri.

Entro fine giornata accumuli superiori ai 15-20 cm in quota, con punte oltre i 30 cm sull’Appennino orientale.

Venti forti dai quadranti settentrionali, raffiche anche oltre i 90-100 km/h sulle vette e sugli sbocchi vallivi.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo e fino ad agitato sul Golfo.

Temperature in deciso calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa temperature minime tra +2/+9°C e massime tra +6/+12°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+2°C e massime tra -1/+7°C