Genova – Si circola normalmente e senza particolari problemi, questa mattina, sulle autostrade dove ieri sera era scattata l’allerta Gialla per i primi fiocchi di neve caduti senza particolari problemi.

Panorami imbiancati sull’Autostrada A7 Genova – Milano, oltre Busalla e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce dopo Masone

In caso di forti nevicate si raccomanda la massima prudenza alla guida e di non mettersi in viaggio senza le catene a bordo.