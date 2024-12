La Spezia – Niente biglietti per i residenti nello spezzino per la partita Sampdoria-Spezia, in programma il prossimo 14 dicembre. La decisione è stata presa dal Prefetto di Genova per “motivi di sicurezza”

Anche il sindaco della Spezia, PierLuigi Peracchini ha espresso contrarietà alla decisione.

“Sono profondamente contrario al provvedimento adottato dal Prefetto di Genova – scrive Peracchini – che vieta la vendita dei biglietti per la partita Sampdoria-Spezia del 14 dicembre ai residenti nella provincia della Spezia”.

Secondo il primo cittadino della Spezia si tratta di “una misura eccessiva e sproporzionata, oltre che contraria allo spirito sportivo che caratterizza un evento di grande rilevanza per entrambe le tifoserie. Partite come questa rappresentano un momento di festa, confronto e passione sportiva, e privare i nostri tifosi della possibilità di sostenere la loro squadra, nel rispetto delle regole, significa cancellare il valore aggregativo del calcio.

Comprendo l’esigenza di garantire la sicurezza pubblica, ma ritengo che sia possibile raggiungere questo obiettivo attraverso altre modalità e auspico che il provvedimento possa essere rivisto o che vengano valutate soluzioni alternative che permettano ai tifosi spezzini di partecipare a questa importante partita e sostenere lo Spezia”.