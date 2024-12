Sanremo (Imperia) – Il Giardino di Nettuno chiuderà i battenti a fine anno. Un’altra brutta notizia per il tessuto commerciale della città dei Fiori con l’annuncio, dato sui social, della chiusura definitiva del punto vendita di acquariologia di corso Garibaldi.

Dopo ben 35 anni di apprezzata attività, infatti, i titolari Guido e Gianna abbasseranno per l’ultima volta la saracinesca del negozio il prossimo 31 dicembre. In corso c’è una vendita straordinaria e l’occasione per aggiudicarsi magnifici esemplari e attrezzature a prezzi davvero irripetibili ma la nostalgia è tanta perché sono in tanti, nella zona, ad aver avuto un acquario in casa grazie al lavoro e ai servizi del Giardino di Nettuno

Si tratta inoltre dell’ultima attività di questo tipo nella zona e gli appassionati, dal 31 dicembre, faticheranno un pò di più per rendere bello e divertente il loro hobby.

Del resto, dopo 35 anni di lavoro, i titolari vogliono godersi la meritata pensione e non è stato possibile trovare un “sostituto”. L’appello, ovviamente, resta valido ma le speranze di mantenere aperta l’attività vanno esaurendosi come i giorni che separano la chiusura fissata per fine anno 2024.