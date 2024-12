Genova – Ancora una serie di furti con la tecnica “della spaccata” tra Quinto, Nervi e Bogliasco ed ancora commercianti preoccupati per una modalità di furti che, oltre a causare il danno delle cose rubate, in genere “poca roba” causa danni ben più rilevanti per vetrine infrante e chiusure prolungate per le riparazioni.

Nel week end appena trascorso sono tre i colpi segnalati e denunciati alle forze dell’ordine.

Il primo nel quartiere di Quinto dove i ladri hanno lanciato un tombino di ghisa nella vetrina di un negozio di Parrucchiere infrangendo la vetrata per poi rubare il fondo cassa.

Bottino ingente ma sono sopratutto i danni a far arrabbiare i titolari perché, con il freddo, se la vetrata non sarà riparata in fretta si rischia di dover restare chiusi.

Perplessità sul fatto che, per infrangere la vetrata, sono stati ripetuti i lanci, certamente con fragore che avrebbe dovuto destare più di un allarme mentre sembra che i ladri abbiano operato tranquillamente, senza particolare fretta.

Le indagini sono in corso.

Poco più tardi i ladri, forse gli stessi, hanno colpito in un negozio di articoli vari gestito da una famiglia cinese a Nervi. Anche in questo caso vetrina in frantumi e furto all’interno.

Sempre nella notte colpito anche una focacceria di Bogliasco, sempre con la tecnica del tombino di ghisa lanciato contro la vetrata.

Cresce la preoccupazione dei commercianti che non si sentono al sicuro e chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine “fisicamente” in giro per le strade quantomeno con giri ripetuti con le auto di servizio.

Nei giorni scorsi i ladri, forse una banda specializzata, aveva messo a segno 3 colpi nel ponente, nella zona di Arenzano.