Genova – Questa mattina si segnalano disagi nelle zone di Murta e Trasta a seguito di un guasto ad una tubatura che si è verificato in via Polonio. A comunicarlo è Iren. Sul posto sono giunti i tecnici, che stanno valutando l’entità del danno.

Per favorire le operazioni di ripristino, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa in diverse vie della zona. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità in serata. Ecco, di seguito, l’elenco delle vie coinvolte: