Genova – E’ scattata alle ore 22:00 di ieri sera la chiusura dell’uscita presso il casello di Genova Nervi in A12 per coloro che provengono da Livorno. Questa andrà avanti in modalità continuata fino alle ore 6:00 di sabato 11 gennaio, obbligando gli automobilisti ed i trasportatori che provengono da levante ad uscire dall’Autostrada o presso il casello di Recco oppure presso quello di Genova Est.

Secondo quanto riportato da Autostrade, la chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione a circa 500 metri di barriere posizionate tra la rampa e il cavalcavia.

Intanto, quella di oggi è una mattinata di code lungo il nodo ligure. I lavori stanno causando 2 km di coda tra Spotorno e Feglino e 1 km di coda tra Finale Ligure e Feglino in A10, oltre che 1km di coda tra Masone e Ovada in A26.