Imperia – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio che ha distrutto alcuni scooter parcheggiati in via Andreoli. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando i residenti della zona hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato ed hanno allertato il 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme per poi iniziare le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo che potrebbe essere di origine dolosa.

Più tardi le forze dell’ordine hanno prelevato copia delle registrazioni video delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di elementi utili a risalire ad eventuali autori del gesto.