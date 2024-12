Genova – Ancora una truffa ai danni di anziani con la tecnica del falso avvocato e del falso incidente. Questa volta, a cadere vittima dei malviventi una pensionata ultra ottantenne che è stata convinta dai truffatori che il figlio aveva causato un grave incidente con persone ferite e che, per non finire in carcere, avrebbe dovuto pagare una forte somma di denaro.

Un falso avvocato si è presentato alla pensionata chiedendole di raccimolare velocemente una somma di denaro – anche attraverso la cessione di oggetti d’oro e gioielli di vare.

La donna, confusa dalle circostanze e avendo paura che il figlio finisse in carcere, ha consegnato al truffatore oltre 50mila euro in contanti e oggetti di valore.