Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, in via San Quirico, a causa di una fuga di gas. Questa è stata causata dal furto dei raccordi di ottone di tredici bombole Gpl, che sono state aperte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente non si sono registrate persone rimaste ferite o intossicate. In ogni caso, per precauzione è stata decisa l’evacuazione di quattro appartamenti che si trovano in prossimità del magazzino coinvolto.

I pompieri hanno così dato il via alle operazioni di bonifica.