Genova – Un ennesimo episodio di violenza che coinvolge i dipendenti del trasporto pubblico si è verificato nel corso della mattinata odierna nel quartiere genovese di Marassi, dove un’autista Amt è stata aggredita da una donna, che l’avrebbe colpita più volte con violenza rendendo necessario il trasporto all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe nata in via Monticelli quando l’autista alla guida del mezzo pubblico non avrebbe dato la precedenza alla donna che stava per attraversare la strada. A quel punto, la donna l’avrebbe inseguita fino al capolinea, iniziandola così a colpire con violenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le cure necessarie all’autista, e le forze dell’ordine, che si sono messe al lavoro per ricostruire quanto accaduto.